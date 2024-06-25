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У Міноборони передумали та не підтримують продовження термінів оновлення даних у ТЦК, — ЗМІ

25 червня 2024 17:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення даних у ТЦК — Міноборони не продовжило терміни до 150 днів
Працівник ТЦК перевіряє документи в чоловіка. Фото: vn.20minut.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на лист міністра оборони Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня.

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У листі міністра вказано, що оборонне відомство проаналізувало уточнення даних військовозобов'язаними через додаток "Резерв+", ЦНАПи та візити до ТЦК.

"Додатково опрацьовано проєкт Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних", реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується", — йдеться у листі.

Зазначається, що попередній лист Міністерства оборони від 24 червня міністр просить залишити без розгляду.

Міноборони
Лист міністра оборони Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня. Фото: Українська правда

Раніше повідомлялося, що Міноборони підтримало продовження термінів. Зокрема, нардеп від фракції "Європейська солідарність" оприлюднив документ Міністерства оборони України, датований 24 червня і підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим.

Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

військовий облік
мобілізація
Міністерство оборони
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Умєров
резерв

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