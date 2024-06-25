Штрафи за порушення військового обліку — що відомо

Чоловік в ТЦК. Фото: Чернівецький промінь

З липня почнуть масово штрафувати осіб, які не оновили свої дані в ТЦК та СП. Адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус пояснила, які штрафи передбачені, чи виписують їх уже зараз та які є законні підстави для оскарження таких рішень.

Про це повідомило видання Фокус у вівторок, 25 червня.

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Порушення військового обліку — штрафи від ТЦК

Всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня поточного року. У зворотньому випадку потрібно буде оплатити штраф.

Адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус розповіла, що згідно із змінами до закону про адміністративні правопорушення, запроваджується три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану. Також відомо і про збільшення штрафів.

Раніше для громадян, які не перебували на військовому обліку або, які вчасно не оновили свої дані передбачався штраф сумою від 510 до 850 грн, а також від 850 до 1 700 грн за повторне порушення протягом року.

Тепер сума штрафу становитиме:

від 3 400 до 5 100 грн — у мирний час;

від 17 000 до 25 500 грн — у воєнний час або за повторне порушення.

Важливо, що положення про штрафи не застосовуються, якщо у військкомату є можливість отримати дані військовозобов'язаного з державних реєстрів

Також зараз передбачений і штраф за відмову від повістки або неявку до ТЦК.

У воєнний час для громадян сума штрафу становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.

Як оскаржити штраф від ТЦК

Адвокатка зазначає, що спочатку потрібно визначити, які порушення були допущені працівниками ТЦК та СП. Основним порушенням є неналежне повідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про дату, час і місце розгляду справи.

Вона підкреслила, що повістка для уточнення облікових даних від ТЦК та СП не може вважатися належним повідомленням у межах розгляду справи про адміністративне правопорушення.

"Вам має бути надіслана окрема повістка від ТЦК та СП на адресу вашого зареєстрованого місця проживання, у якій буде зазначено, куди, на яку дату і час вам потрібно з'явитися для участі в розгляді справи про адміністративне правопорушення", — пояснила Брус.

Повістка для уточнення облікових даних від ТЦК та СП не може вважатися належним повідомленням у межах розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Також важливо знати свої права. Згідно зі статтею 268 КУпАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

ознайомлюватися з матеріалами справи;

надавати пояснення;

подавати докази;

заявляти клопотання;

користуватися юридичною допомогою адвоката під час розгляду справи.

Тому, якщо військовозобов’язаного не повідомили про розгляд справи про адміністративне правопорушення і без його присутності ТЦК та СП винесли постанову про накладення адміністративного стягнення, це є грубим порушенням статті 268 КУпАП. Отримувач штрафу не мав можливості надати свої пояснення та скористатися правовою допомогою, тому така постанова ТЦК та СП є незаконною.

"Наступним кроком для оскарження штрафу від ТЦК є перевірка, чи не пропущено строк для оскарження постанови, який за законом становить 10 днів з моменту її винесення", — нагадала юристка.

Вона підкреслила, що у межах цього строку необхідно підготувати позовну заяву про скасування постанови про накладення штрафу та подати її до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем розташування ТЦК та СП. Якщо строк пропущено, то разом із позовною заявою слід подати обґрунтовану заяву про його поновлення.

Зазначимо, що за подання позовної заяви про оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення сплачується судовий збір — 605,60 грн.

"Після подання позовної заяви до суду її приймають до розгляду, постанова про накладення штрафу може бути скасована, а справа про адміністративне правопорушення закрита. Відтак сплачувати штраф не потрібно", — зауважила Брус.

Нагадаємо, мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська. Проте запиту від ЗСУ на таку кількість станом на зараз немає.

Раніше ми писали, якщо військовозобов'язаний має документ, який підтверджує бронювання від мобілізації, але забув його вдома і на вулиці працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручають йому повістку, то її буде анульовано.