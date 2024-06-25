Бронювання від мобілізації — що робити, якщо ТЦК все одно вручили повістку

Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua

Юристи пояснили, якщо військовозобов'язаний має документ, який підтверджує бронювання від мобілізації, але забув його вдома і на вулиці працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручають йому повістку, то її буде анульовано.

Про це повідомляє Телеграф 11 червня із посиланням на адвокатське бюро "Дубок і партнери".

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Фахівці пояснили, що вручення повістки особі, яка має бронювання від мобілізації, не порушує закону. Однак тепер громадянин зобов'язаний прибути в ТЦК.

"Це обов’язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з’явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін", — наголосили в адвокатському бюро.

Юристи запевнили, що таку повістку анулюють, оскільки "роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення працівників від мобілізації". А щоб аналогічні ситуації не повторювались, потрібно носити з собою документи, які підтверджують бронь.

"Отже, якщо громадянина зупинили (але документів при собі немає) і йому видали повістку, але він має "бронь", то потрібно з’явитися у військкомат, взявши з собою витяг із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних. Мобілізувати заброньованого працівника не можуть", — додали експерти.

Нагадаємо, що анулювати повістку можуть також у випадку, якщо її вручили громадянину, який має відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.