Бронирование от мобилизации — что делать, если ТЦК все равно вручили повестку

Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua

Юристы объяснили, если военнообязанный имеет документ, подтверждающий бронирование от мобилизации, но забыл его дома и на улице работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки вручают ему повестку, то она будет аннулирована.

Об этом сообщает Телеграф 11 июня со ссылкой на адвокатское бюро "Дубок и партнеры".

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Что делать, когда забронированный работник получил повестку

Специалисты объяснили, что вручение повестки лицу, имеющему бронирование от мобилизации, не нарушает закона. Однако теперь гражданин обязан прибыть в ТЦК.

"Это обязанность всех граждан, независимо от возраста или наличия отсрочки. Следовательно, забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в соответствующий ТЦК и СП в указанный в повестке срок", — отметили в адвокатском бюро.

Юристы заверили, что такую повестку аннулируют, поскольку "работодатель бронированием обеспечивает временное освобождение работников от мобилизации". А чтобы аналогичные ситуации не повторялись, нужно носить с собой документы, подтверждающие бронь.

"Итак, если гражданина остановили (но документов при себе нет) и ему выдали повестку, но он имеет "бронь", то нужно явиться в военкомат, взяв с собой выписку из Приказа Министерства экономики Украины о бронировании, для уточнения данных. Мобилизовать забронированного работника не могут", — добавили эксперты.

Напомним, что аннулировать повестку могут также в случае, если ее вручили гражданину, имеющему отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.