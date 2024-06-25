Штрафы за нарушение военного учета - что известно

Человек в ТЦК. Фото: Черновицкий луч

С июля начнут массово штрафовать лиц, не обновивших свои данные в ТЦК и СП. Адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус объяснила, какие штрафы предусмотрены, выписывают ли их уже сейчас и какие законные основания для обжалования таких решений.

Об этом сообщило издание Фокус во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Нарушение военного учета — штрафы от ТЦК

Все военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля текущего года. В противном случае нужно будет оплатить штраф.

Адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус рассказала, что согласно изменениям в закон об административных правонарушениях, вводится три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. Также известно и об увеличении штрафов.

Ранее для граждан, не состоящих на военном учете или вовремя не обновивших свои данные, предусматривался штраф в размере от 510 до 850 грн, а также от 850 до 1 700 грн за повторное нарушение в течение года.

Теперь сумма штрафа составит:

от 3 400 до 5 100 грн — в мирное время;

от 17 000 до 25 500 грн — в военное время или за повторное нарушение.

Важно, что положения о штрафах не применяются, если у военкомата есть возможность получить данные военнообязанного из государственных реестров

Также сейчас предусмотрен штраф за отказ от повестки или неявку в ТЦК.

В военное время для граждан сумма штрафа составляет от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц от 34 000 до 59 000 гривен.

Как обжаловать штраф от ТЦК

Адвокат отмечает, что сначала нужно определить, какие нарушения были допущены работниками ТЦК и СП. Основным нарушением является ненадлежащее уведомление лица, привлекаемого к административной ответственности, о дате, времени и месте рассмотрения дела.

Она подчеркнула, что повестка для уточнения учетных данных от ТЦК и СП не может считаться надлежащим уведомлением в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении.

"Вам должна быть направлена отдельная повестка от ТЦК и СП в адрес вашего зарегистрированного места жительства, в которой будет указано, куда, на какую дату и время вам нужно явиться для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении", — пояснила Брус.

Повестка для уточнения учетных данных ТЦК и СП не может считаться надлежащим сообщением в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении.

Также важно знать свои права. Согласно статье 268 КУоАП, лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет право:

ознакомиться с материалами дела;

давать пояснения;

представлять доказательства;

заявлять ходатайство;

пользоваться юридической помощью адвоката при рассмотрении дела.

Поэтому, если военнообязанному не сообщили о рассмотрении дела об административном правонарушении и без его присутствия ТЦК и СП вынесли постановление о наложении административного взыскания, это грубое нарушение статьи 268 КУоАП. Получатель штрафа не имел возможности предоставить свои объяснения и воспользоваться правовой помощью, поэтому такое постановление ТЦК и СП незаконно.

"Следующим шагом для обжалования штрафа от ТЦК является проверка, не пропущен ли срок для обжалования постановления, которое по закону составляет 10 дней с момента его вынесения", — напомнила юрист.

Она подчеркнула, что в рамках этого срока необходимо подготовить исковое заявление об отмене постановления о наложении штрафа и подать его в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд по месту нахождения ТЦК и СП. Если срок пропущен, то вместе с исковым заявлением следует подать обоснованное заявление о его возобновлении.

Отметим, что за подачу искового заявления об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении уплачивается судебный сбор — 605,60 грн.

"После подачи искового заявления в суд его принимают к рассмотрению, постановление о наложении штрафа может быть отменено, а дело об административном правонарушении закрыто. Следовательно, уплачивать штраф не нужно", — отметила Брус.

Напомним, мобилизационный потенциал Украины составляет по меньшей мере 5-6 млн мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию. Однако запроса от ВСУ на такое количество по состоянию на сейчас нет.

Ранее мы писали, если военнообязанный имеет документ, подтверждающий бронирование от мобилизации, но забыл его дома и на улице работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки вручают ему повестку, то она будет аннулирована.