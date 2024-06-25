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Оновлення даних у ТЦК — у Міноборони погодилися продовжити терміни

25 червня 2024 17:14
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Ігор Семенюк
Редактор
Міноборони підтримало подовження терміну оновлення даних військовозобов'язаних
Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Нещодавно до Ради внесли законопроєкту щодо збільшення строків оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних. Наразі стало відомо, що Міністерство оборони висловило підтримку цій ініціативі.

Про це повідомив співавтор проєкту закону нардеп Володимир Ар’єв у вівторок, 25 червня.

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Збільшення терміну оновлення даних військовозобов'язаних

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" оприлюднив документ Міністерства оборони України, датований 24 червня і підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", — написав депутат.

Наказ Міністерства оборони України. Фото: Володимир Ар’єв/Facebook
Наказ Міністерства оборони України. Фото: Володимир Ар’єв/Facebook

Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

Раніше ми писали, що в Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.

Міноборони
Україна
військовий облік
мобілізація
Міністерство оборони
законопроєкт
народні депутати
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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