Минобороны поддержало продление срока обновления данных военнообязанных

Обновление данных в ТЦК — в Минобороны согласились продлить сроки
Недавно в Раду внесли законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных. Стало известно, что Министерство обороны выразило поддержку этой инициативе.
Об этом сообщил соавтор проекта закона нардеп Владимир Арьев во вторник, 25 июня.
Увеличение срока обновления данных военнообязанных
Нардеп от фракции "Европейская солидарность" обнародовал документ Министерства обороны Украины, датированный 24 июня и подписанный министром обороны Рустемом Умеровым.
"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", — написал депутат.
Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.
Ранее мы писали, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.
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