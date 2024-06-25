Минобороны поддержало продление срока обновления данных военнообязанных

Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрмияInform

Недавно в Раду внесли законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных. Стало известно, что Министерство обороны выразило поддержку этой инициативе.

Об этом сообщил соавтор проекта закона нардеп Владимир Арьев во вторник, 25 июня.

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Нардеп от фракции "Европейская солидарность" обнародовал документ Министерства обороны Украины, датированный 24 июня и подписанный министром обороны Рустемом Умеровым.

"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", — написал депутат.

Указ Министерства обороны Украины. Фото: Владимир Арьев/Facebook

Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

Ранее мы писали, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.