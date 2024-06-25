Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Обновление данных в ТЦК — в Минобороны согласились продлить сроки arrow

Обновление данных в ТЦК — в Минобороны согласились продлить сроки

25 июня 2024 17:14
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Минобороны поддержало продление срока обновления данных военнообязанных
Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрмияInform
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Недавно в Раду внесли законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных. Стало известно, что Министерство обороны выразило поддержку этой инициативе.

Об этом сообщил соавтор проекта закона нардеп Владимир Арьев во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Увеличение срока обновления данных военнообязанных

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" обнародовал документ Министерства обороны Украины, датированный 24 июня и подписанный министром обороны Рустемом Умеровым.

"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", — написал депутат.

Указ Министерства обороны Украины. Фото: Владимир Арьев/Facebook
Указ Министерства обороны Украины. Фото: Владимир Арьев/Facebook

Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

Ранее мы писали, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.

Минобороны
Украина
военный учет
мобилизация
Министерство обороны
законопроект
народные депутаты
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление