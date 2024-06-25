Обновление данных в ТЦК — Минобороны не продлило сроки до 150 дней

В Минобороны передумали и не поддерживают продление сроков обновления данных в ТЦК, — СМИ
Министерство обороны Украины изменило позицию касаемо продления сроков обновления учетных данных в ТЦК. Последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на письмо министра обороны Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня.
Минобороны решило не продлевать сроки обновления данных до 150 дней
В письме министра указано, что оборонное ведомство проанализировало уточнение данных военнообязанными через приложение Резерв+, ЦНАУ и визиты в ТЦК.
"Дополнительно проработан проект Закона Украины "О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных", регистрационный № 11305 от 29.05.2024, поданный народным депутатом Украины Арьевым В.И. и другими народными депутатами Украины— не поддерживается», — говорится в письме.
Отмечается, что предварительное письмо Министерства обороны от 24 июня министр просит оставить без рассмотрения.
Ранее сообщалось, что Минобороны поддержало продление сроков. В частности, нардеп от фракции "Европейская солидарность" обнародовал документ Министерства обороны Украины , датированный 24 июня и подписанный министром обороны Рустемом Умеровым.
Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.
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