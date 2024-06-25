Обновление данных в ТЦК — Минобороны не продлило сроки до 150 дней

Работник ТЦК проверяет документы у мужчины. Фото: vn.20minut.ua

Министерство обороны Украины изменило позицию касаемо продления сроков обновления учетных данных в ТЦК. Последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на письмо министра обороны Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня.

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В письме министра указано, что оборонное ведомство проанализировало уточнение данных военнообязанными через приложение Резерв+, ЦНАУ и визиты в ТЦК.

"Дополнительно проработан проект Закона Украины "О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных", регистрационный № 11305 от 29.05.2024, поданный народным депутатом Украины Арьевым В.И. и другими народными депутатами Украины— не поддерживается», — говорится в письме.

Отмечается, что предварительное письмо Министерства обороны от 24 июня министр просит оставить без рассмотрения.

Письмо министра обороны Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня. Фото: Украинская правда

Ранее сообщалось, что Минобороны поддержало продление сроков. В частности, нардеп от фракции "Европейская солидарность" обнародовал документ Министерства обороны Украины , датированный 24 июня и подписанный министром обороны Рустемом Умеровым.

Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.