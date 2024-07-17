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В Міноборони пояснили, як повідомлятимуть про штрафи за неявку до ТЦК

17 липня 2024 18:09
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Міноборони прокоментували штрафи за неявку у ТЦК
Оновлення даних у ТЦК. Фото: Конкурент
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Міністерстві оборони України повідомили, що про штраф від територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна буде дізнатися через "Дію". При цьому у відомстві запевнили, що автоматично людей не штрафуватимуть.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у середу, 17 липня. 

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"Штраф — це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф", — пояснив Лазуткін.

Речник пояснив, що мають бути створені протоколи і виписана постанова. Таким чином, люди дізнаватимуться про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості. Зокрема, це можна буде зробити через застосунок "Дія".

Нагадаємо, військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що робити людям, які не встигли оновити свої військово-облікові дані. Це потрібно було зробити до 16 липня.

Також військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький із позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусового виправлення до територіальних центрів комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.

Міноборони ЗСУ Україна штрафи мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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