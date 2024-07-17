Минобороны прокомментировали штрафы за неявку в ТЦК

В Минобороны объяснили, как будут сообщать о штрафах за неявку в ТЦК
В Министерстве обороны Украины сообщили, что о штрафе от территориального центра комплектования и социальной поддержки можно будет узнать через "Дію". При этом в ведомстве заверили, что автоматически людей не будут штрафовать.
Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в среду, 17 июля.
Штрафы за неявку в ТЦК
"Штраф — это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодняшний день не обновил, и всем выписывается автоматически штраф", — объяснил Лазуткин.
Спикер объяснил, что должны быть созданы протоколы и выписано постановление. Таким образом, люди будут узнавать эти штрафы так, как узнают штрафы за превышение скорости. В частности, это можно будет сделать через приложение "Дія".
Напомним, военный юрист Тарас Боровский объяснил, что делать людям, не успевшим обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля.
Также военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дациком" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной поправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.
Читайте Новини.LIVE!