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У Житомирській області чоловік розбив ніс працівнику ТЦК — що вирішив суд

18 серпня 2024 07:21
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
У Житомирській області винесли вирок чоловіку, який зламав ніс працівнику ТЦК
Представники ТЦК. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У місті Бердичів Житомирської області військовозобов'язаний скоїв напад на працівника ТЦК. Порушник зламав представнику військкомату ніс.

Про це йдеться у вироку, який Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив 24 червня поточного року.

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Деталі справи

Інцидент стався 4 червня в Бердичівському ТЦК. Обвинувачений ударив кулаком у ніс заступника начальника військкомату. Унаслідок цього нападу потерпілий зазнав тілесних ушкоджень. Медики діагностували в нього закритий перелом кісток носа та крововилив на переніссі. Також порушник намагався побити інших людей, що були присутні в кабінеті, однак його вдалося вгамувати.

Рішення суду

Під час судового засідання дебошир повністю визнав свою провину. Як покарання суд призначив йому рік обмеження волі.

Які справи, пов'язані з конфліктами із представниками ТЦК, раніше розглядав суд

Нещодавно у Кіровоградській області винесли вирок старшому офіцеру відділення обліку мобілізаційної роботи. Порушник обіцяв за хабар не направляти повістки на призов до військової служби двом військовозобов'язаним. За вчинене працівник ТЦК має сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Крім того, його на два роки позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Також до штрафу засудили офіцера мобілізаційного відділення Івано-Франківської області. Порушник виписував громадянам фальшиві "бойові повістки", аби в подальшому такі військовозобов'язані могли вільно пересуватися територією Івано-Франківської області, зокрема через блокпости ТЦК.

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