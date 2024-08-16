Бойова повістка давала право пересуватись вільно містом, але представник ТЦК не мав права її виписувати

Виписування повістки. Ілюстративне фото: НовиниPro

Офіцер мобілізаційного відділення Івано-Франківщини вирішив добути грошей і незаконний спосіб виписував так звані "бойові повістки" громадянам, що потім дозволять їм вільно пересуватись містом не боячись перевірок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувало слідство, цей старший офіцер знайшов клієнта в місцевому парку серед молодих та запропонував заплатити 500 доларів за те, що випише "бойову повістку". Повістка про відправку (так звана "бойова повістка") дозволяє вільно пересуватися територією Івано-Франківської області, в тому числі через блокпости ТЦК, та у разі зупинення мобільними нарядами, останні не будуть виписувати інших повісток про необхідність явки до ТЦК.

Крім цього, шахрай вніс до офіційного бланка повістки на відправку, підписаної начальником свого центру та посвідченої гербовою печаткою вказаного центру, неправдиві відомості про дату необхідності прибуття клієнта, а також анкетні відомості.

Що вирішив суд

Обвинувачений в повній мірі визнав свою вину. Захисник обвинуваченого також просив суд затвердити укладену між прокурором та обвинуваченим угоду про визнання винуватості.

Суд також врахував ступінь тяжкості злочину офіцера, а також те, що він є учасником бойових дій та особою з інвалідністю 3 групи і вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Суд оштрафував військового на 51000 грн із позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, на строк 2 роки. Також військовий має заплатити державі 32 563 грн процесуальних витрат в кримінальному провадженні за проведення експертиз.