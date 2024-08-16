Боевая повестка давала право передвигаться свободно по городу, но представитель ТЦК не имел права ее выписывать.

Выписка повестки. Иллюстративное фото: НовостиPro

Офицер мобилизационного отделения Ивано-Франковской области решил подзаработать и незаконно выписать так называемые "боевые повестки" гражданам, которые позволят свободно передвигаться по городу не боясь проверок.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как выяснило следствие, старший офицер нашел клиента в местном парке среди молодых людей и предложил заплатить 500 долларов за то, что выпишет "боевую повестку". Повестка об отправке (так называемая "боевая повестка") позволяет свободно передвигаться по территории Ивано-Франковской области, в том числе через блокпосты ТЦК, и в случае остановки мобильными нарядами, последние не будут выписывать других повесток о необходимости явки в ТЦК.

Кроме этого, мошенник внес в официальный бланк повестки на отправку, подписанную начальником своего центра и заверенную гербовой печатью указанного центра, ложные сведения о дате необходимости прибытия клиента, а также анкетные сведения.

Что решил суд

Обвиняемый в полной мере признал свою вину. Защитник обвиняемого также просил суд утвердить заключенное между прокурором и обвиняемым соглашение о признании виновности.

Суд также учел степень тяжести преступления офицера, а также то, что он является участником боевых действий и лицом с инвалидностью 3 группы и впервые привлекается к уголовной ответственности.

Суд оштрафовал военного на 51000 грн с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и функций представителя власти на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на 2 года. Также военный должен заплатить государству 32563 грн процессуальных расходов в уголовном производстве за проведение экспертиз.