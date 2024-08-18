В Житомирской области вынесли приговор мужчине, который сломал нос работнику ТЦК

Представители ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК

В городе Бердичев Житомирской области военнообязанный совершил нападение на работника ТЦК. Нарушитель сломал представителю военкомата нос.

Об этом говорится в приговоре, который Бердичевский горрайонный суд Житомирской области вынес 24 июня текущего года.

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Детали дела

Инцидент произошел 4 июня в Бердичевском ТЦК. Обвиняемый ударил кулаком в нос заместителя начальника военкомата. В результате этого нападения потерпевший получил телесные повреждения. Медики диагностировали у него закрытый перелом костей носа и кровоизлияние на переносице. Также нарушитель пытался избить других присутствовавших в кабинете людей, однако его удалось унять.

Решение суда

Во время судебного заседания дебошир полностью признал свою вину. В качестве наказания суд назначил ему год ограничения свободы.

Какие дела, связанные с конфликтами с представителями ТЦК, ранее рассматривал суд

Недавно в Кировоградской области вынесли приговор старшему офицеру отделения учета мобилизационной работы. Нарушитель обещал за взятку не направлять повестки на призыв к военной службе двум военнообязанным. За совершенное работник ТЦК должен заплатить штраф в размере 68 тысяч гривен. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также к штрафу приговорили офицера мобилизационного отделения Ивано-Франковской области. Нарушитель выписывал гражданам фальшивые "боевые повестки", чтобы в дальнейшем такие военнообязанные могли свободно передвигаться по территории Ивано-Франковской области, в частности через блокпосты ТЦК.