В Україні судили працівника ТЦК, який за гроші обіцяв не надсилати повістки

Суддя оголошує вирок. Фото: УНІАН

В Ульяновському районному суді Кіровоградської області розглядали справу, яка стосувалася кримінального провадження за обвинуваченням старшого офіцера відділення обліку мобілізаційної роботи в отриманні неправомірної вигоди. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 000 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений, громадянин України, який раніше не мав судимостей, обіймати посаду старшого офіцера. 21 березня 2023 року, діючи умисно, він висунув прохання про отримання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень. За ці гроші він обіцяв не направляти повістки на призов до військової служби для двох осіб, а також не включати їхні дані до списків осіб, що підлягають мобілізації.

Рішення суду

Суд затвердив угоду обвинуваченого про визнання винуватості з прокурором. Згідно з угодою, йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 000 гривень. Крім того, він позбавлений права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом двох років.

Суд також вирішив повернути заставу, сплачену за обвинуваченого, та речові докази, що були вилучені під час досудового розслідування, їх власникам.