В Україні судили працівника ТЦК, який за гроші обіцяв не надсилати повістки

За гроші обіцяв не надсилати повістки — як суд покарав працівника ТЦК
В Ульяновському районному суді Кіровоградської області розглядали справу, яка стосувалася кримінального провадження за обвинуваченням старшого офіцера відділення обліку мобілізаційної роботи в отриманні неправомірної вигоди. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 000 гривень.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Обвинувачений, громадянин України, який раніше не мав судимостей, обіймати посаду старшого офіцера. 21 березня 2023 року, діючи умисно, він висунув прохання про отримання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень. За ці гроші він обіцяв не направляти повістки на призов до військової служби для двох осіб, а також не включати їхні дані до списків осіб, що підлягають мобілізації.
Рішення суду
Суд затвердив угоду обвинуваченого про визнання винуватості з прокурором. Згідно з угодою, йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 000 гривень. Крім того, він позбавлений права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом двох років.
Суд також вирішив повернути заставу, сплачену за обвинуваченого, та речові докази, що були вилучені під час досудового розслідування, їх власникам.
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