В Украине судили работника ТЦК, который за деньги обещал не посылать повестки

Судья оглашает приговор. Фото: УНИАН

В Ульяновском районном суде Кировоградской области рассматривалось дело, которое касалось уголовного производства по обвинению старшего офицера отделения учета мобилизационной работы в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 68 000 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый, гражданин Украины, ранее не имевший судимостей, занимал должность старшего офицера. 21 марта 2023 г., действуя умышленно, он выдвинул просьбу о получении неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен. За эти деньги он обещал не направлять повестки на призыв в военную службу для двух лиц, а также не включать их данные в списки подлежащих мобилизации лиц.

Решение суда

Суд утвердил соглашение обвиняемого о признании виновности прокурора. Согласно договору ему назначили наказание в виде штрафа в размере 68 000 гривен. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение двух лет.

Суд также решил вернуть залог, уплаченный за обвиняемого, и вещественные доказательства, изъятые в ходе досудебного расследования, их владельцам.