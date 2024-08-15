Чому в Луцький ТЦК не пускають адвокатів і чи є там привілейовані черги — у військкоматі пояснили

Працівники військкомату. Фото: Волинський обласний ТЦК та СП

Мобілізація та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є регламентованими процедурами, адвокати не повинні втручатися у ці процеси. А інформація щодо привілейованих черг у військкоматі не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у четвер, 15 серпня.

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У ТЦК відреагували на сюжет луцького телеканалу "Аверс", який повідомив про привілейований пропуск військовозобов'язаних до кабінетів військкомату та заборону на вхід для адвокатів.

Щодо недопуску правозахисників до військовозобов'язаних, то у Територіальному центрі пояснюють, що мобілізація та проходження ВЛК є регламентованими процедурами.

"Ці процедури мають на меті забезпечити безпеку та ефективність комплектування Збройних сил України, враховуючи як права військовозобов'язаних, так і потреби оборони держави", — йдеться у повідомленні.

У військкоматі наголошують, що адвокати не повинні втручатися у ці процеси, оскільки процедури мобілізації та медичного огляду вимагають відповідних знань та навичок, якими володіють уповноважені посадові особи та медичні фахівці.

Також однією з причин недопуску правозахисників називають можливе втручання в об'єктивність та незалежність процесу мобілізації та медичного огляду.

Привілейований пропуск

Щодо інформації про так звані привілейовані пропуска, то у ТЦК кажуть, що журналісти показали "викривлену ситуацію".

"Звинувачення щодо проведення когось поза чергою нашими військовослужбовцями є абсолютно безпідставними і не підтверджуються жодними фактами", — йдеться у заяві військкомату.

Там додають, що насправді існує кілька черг, а черговість обслуговування може варіюватися.

"Якщо особа прийшла, аби виготовити документи — це є одна черга. Якщо ж громадянин отримав повістку — це інша черга. Якщо ж людина прийшла подати чи забрати документи щодо відстрочки, то це ще дві додаткові черги", — підсумували у ТЦК.

Повідомлення Волинського обласного ТЦК та СП Facebook



