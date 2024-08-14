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Суд пояснив, чи потрібно особисто прибути до ТЦК, щоб подати заяву про відстрочку

14 серпня 2024 10:03
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — як правильно подати заяву на відстрочку до ТЦК
Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Фото: google.com
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Обов'язок "особисто повідомити" ТЦК про відстрочку не означає "особисто прибути" до військкомату. Суд пояснив, чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку ндсилання її поштою.

Це пояснює Тернопільський окружний адміністративний суд, передає "Судово-юридична газета".

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Деталі справи

Військовозобов'язаний просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо неприйняття рішення щодо його заяви про надання відстрочки, поданої 29 лютого 2024 року, а також зобов'язати її розглянути.

Чоловік звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки на тій підставі, що він здійснює постійний догляд за своїм рідним дядьком, який є особою з інвалідністю І групи. Інших працездатних осіб, які могли б здійснювати відповідний догляд за ним, немає. До заяви додав необхідні документи, що підтверджують ці обставини, та направив звернення поштою.

Проте у ТЦК відмовилися приймати документи та вимагали, щоб чоловік приніс їх особисто. У ТЦК посилалися на пункт 8 Правил військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, де зазначено, що заявник зобов`язаний особисто надавати документи, які підтверджують право на відстрочку. Також у військкоматі запевняли, що надана заява не відповідає визначеному взірцю, бо має заповнюватися власноручно заявником.

Рішення суду

Як зазначив суд, положення ч. 11 статті 38 Закону №2232-ХІІ визначають обов’язок, зокрема військовозобов’язаних, особисто повідомити у разі змін сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання або перебування, освіти, місця роботи, посади органи, де вони перебувають на військовому обліку.

Тотожні норми містяться й у Порядку №1487, у тому числі в Правилах військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів (додаток 2 до Порядку).

Разом з тим ці документи не передбачають обов’язку особистого відвідування особою ТЦК для подання заяви та документів на відстрочку. Обов’язок "особисто повідомити" не означає "особисто прибути", зазначили у суді.

"З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що позивач, надіславши особисто поштовим зв`язком заяву та документи для вирішення питання про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації дотримався процедури особистого їх подання (направлення)", – йдеться в повідомленні.

Тому ТЦК зобов'язали прийняти ці документи і нарешті вирішити, чи має особа право на відстрочку.

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суд військовий призов мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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