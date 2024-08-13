Чи треба особам з інвалідністю йти до ТЦК для продовження відстрочки — відповідь Міноборони

Перевірка документів у ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через ''Дію'', а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням. Цифрова команда Міноборони поки що не змогла реалізувати виконання норми закону про Реєстр військовозобов'язаних, яка передбачає автоматичну передачу даних з окремих реєстрів для автоматичного надання та оформлення відстрочки.

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Це випливає із відповіді Міністерства оборони на запит "Судово-юридичної газети".

Продовження відстрочки для осіб з інвалідністю

Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови. Так, заброньовані особи можуть оформити відстрочку через ''Дію'', а особам з інвалідністю, доглядачам, багатодітним батькам, студентам тощо доводиться стояти в постійних чергах в ТЦК. І навіть оформивши відстрочку — останні не можуть її автоматично продовжити.

Відповідно до постанови КМУ №560 відстрочка надається не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. Тобто, на 90 днів.

Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня, оскільки 90 днів з попереднього Указу сплив 12 серпня. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Потім, якщо не будуть запроваджені відповідні цифрові інструменти, їм знов доведеться йти до ТЦК і просити про продовження відстрочки.

Тобто, здорова людина, яка має бронь від мобілізації, наприклад, експерт з питань реформ, який працює в грантовій організації, може скористатися застосунком ''Дія'', а особа з інвалідністю повинна чергувати під ТЦК.

Постанова визначає, що у разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку, крім зокрема підстави інвалідності чи непридатності, здійснюється за допомогою Реєстру "Оберіг".

У Міноборони відповіли, що відповідно до пункту 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів", — пояснили у Міноборони.

Дата, коли цифрова команда Міноборони завершить роботу над функцією автоматичного продовження відстрочки, невідома. Водночас, як відомо, цифрова команда запустила онлайн-бронювання через "Дію" для окремих підприємств та грантових громадських організацій, які фінансуються іноземними донорами.