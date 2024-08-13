Следует ли лицам с инвалидностью идти в ТЦК для продления отсрочки — ответ Минобороны

Проверка документов в ТЦК. Фото: facebook.com/zt.otck

Эксперты по вопросам реформ, работающих в грантовых организациях, могут забронироваться через "Дію", а лица с инвалидностью должны идти в ТЦК как по оформлению отсрочки, так и по ее продлению. Цифровая команда Минобороны пока не смогла реализовать выполнение нормы закона о Реестре военнообязанных, которая предусматривает автоматическую передачу данных из отдельных реестров для автоматического предоставления и оформления отсрочки.

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Это следует из ответа Министерства обороны на запрос "Судебно-юридической газеты".

Продолжение отсрочки для лиц с инвалидностью

Отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия. Так, забронированные лица могут оформить отсрочку через "Дію", а лицам с инвалидностью, смотрителям, многодетным родителям, студентам и т.д. приходится стоять в постоянных очередях в ТЦК. И даже оформив отсрочку – последние не могут ее автоматически продлить.

Согласно постановлению КМУ №560 , отсрочка предоставляется не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента. То есть на 90 дней.

Многие военнообязанные, имеющие право на отсрочку, и подали соответствующие документы в ТЦК, получили право на нее сроком до 12 августа, поскольку 90 дней из предыдущего Указа закончился 12 августа. Подающие документы после 12 августа, соответственно, получат отсрочку до 9 ноября. Затем, если не будут введены соответствующие цифровые инструменты, им снова придется идти в ТЦК и просить о продолжении отсрочки.

То есть здоровый человек, который имеет бронь от мобилизации, например, эксперт по вопросам реформ, работающий в грантовой организации, может воспользоваться Действием, а лицо с инвалидностью должно дежурить под ТЦК.

Постановление определяет, что в случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку, кроме основания инвалидности или непригодности, осуществляется с помощью Реестра "Оберіг".

В Минобороны ответили, что в соответствии с пунктом 60 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560 отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме оснований, указанных в пункте 2 части первой, пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизацию", осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

"В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов", — пояснили в Минобороны.

Дата, когда цифровая команда Минобороны завершит работу над функцией автоматического продления отсрочки, неизвестна. Как известно, цифровая команда запустила онлайн-бронирование через "Дію" для отдельных предприятий и грантовых общественных организаций, финансируемых иностранными донорами.