Мужчина отказался от мобилизации, когда получил повестку — какое наказание

Волынянин получил повестку от ТЦК и написал отказ — как его наказал суд
В Волынской области военнообязанный мужчина написал отказ от мобилизации, получив повестку от работников ТЦК СП. За совершенное суд назначил ему три года лишения свободы.
Об этом говорится в вердикте суда из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Как указано в вердикте, военнообязанный, являясь признанным военно-врачебной комиссией пригодным к прохождению военной службы, не имея правовых оснований на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, лично отказался получать боевую повестку, содержание которой ему было объявлено.
Обвиняемый в судебном заседании виновность в совершении уголовного преступления признал полностью.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период и назначил ему три года лишения свободы.
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