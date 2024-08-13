Мужчина отказался от мобилизации, когда получил повестку — какое наказание

Заседание суда. Иллюстративное фото: ngl.media

В Волынской области военнообязанный мужчина написал отказ от мобилизации, получив повестку от работников ТЦК СП. За совершенное суд назначил ему три года лишения свободы.

Об этом говорится в вердикте суда из Единого реестра судебных решений.

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Детали дела

Как указано в вердикте, военнообязанный, являясь признанным военно-врачебной комиссией пригодным к прохождению военной службы, не имея правовых оснований на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, лично отказался получать боевую повестку, содержание которой ему было объявлено.

Обвиняемый в судебном заседании виновность в совершении уголовного преступления признал полностью.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период и назначил ему три года лишения свободы.