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Суди частіше скасовують штрафи від ТЦК — у чому причина

12 серпня 2024 15:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи від ТЦК — на чию користь суди ухвалюють рішення
Працівники ТЦК за роботою. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські суди розглянули щонайменше 34 справи з оскарження українцями штрафів від Територіальних центрів комплектування від моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. 

Про це інформує "Опендатабот".

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"Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до набуття чинності змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії, відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами. Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивачка здобувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф", — зазначено на сайті. 

Там додають, що у 20% випадків штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення.

"Наприклад, оскаржили штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік. В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф", — навели такі приклади. 

Йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст. 210 КУпАП, що були ухвалені у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн.

"Від початку року до виконавчої служби загалом було передано понад 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП", — додали в "Опендатабот".

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