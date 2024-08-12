Військовозобов'язані мають виконувати перелік правил під час мобілізацію, бо за їх невиконання можуть бути покарані

Як ТЦК може покарати порушників правил мобілізації — юристи розповіли про всі нюанси
В Україні триває мобілізація і не завжди громадяни можуть відстежити чи запам'ятати зміни, що стосуються облікових даних, спілкування з ТЦК та СП чи бути в курсі покарань за порушення мобілізаційного процесу. Про основні обов'язки громадян та покарання за їх невиконання нагадує ГО "Юридична сотня".
Видання "Фокус" 11 серпня, у неділю опублікувало пам'ятку, яку зробила завдяки консультації з юристами цього ГО.
Що зобов'язані зробити громадяни України під час мобілізації
- Військовозобов'язаний має з'являтися за викликом до ТЦК згідно з часом та адресою, які вказані у повістці;
- Викликані по повістці українці повинні проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;
- Якщо є якась серйозна причина не явки в зазначений термін, то не пізніше ніж за три доби громадянин має повідомити про причини неявки, звернувшись до ТЦК та СП. Або будь-яким іншим способом з подальшим прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.
- Військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військової частини для проходження служби або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;
- Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, зобов'язані з'явитися до частини у строки, визначені командирами частини;
- військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки та розвідувальних органів України зобов'язані з'явитися за викликом керівників;
- Контрактники резерву служби цивільного захисту зобов'язані з'явитися за викликом керівників.
Як можуть покарати порушників таких правил
Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не з'явився до військкомату, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги;
Також якщо українець порушує один із перелічених пунктів, представник ТЦК може звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставки такого громадянина до військкомату.
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