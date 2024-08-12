Військовозобов'язані мають виконувати перелік правил під час мобілізацію, бо за їх невиконання можуть бути покарані

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстраційне фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація і не завжди громадяни можуть відстежити чи запам'ятати зміни, що стосуються облікових даних, спілкування з ТЦК та СП чи бути в курсі покарань за порушення мобілізаційного процесу. Про основні обов'язки громадян та покарання за їх невиконання нагадує ГО "Юридична сотня".

Видання "Фокус" 11 серпня, у неділю опублікувало пам'ятку, яку зробила завдяки консультації з юристами цього ГО.

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Військовозобов'язаний має з'являтися за викликом до ТЦК згідно з часом та адресою, які вказані у повістці;

Викликані по повістці українці повинні проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;

Якщо є якась серйозна причина не явки в зазначений термін, то не пізніше ніж за три доби громадянин має повідомити про причини неявки, звернувшись до ТЦК та СП. Або будь-яким іншим способом з подальшим прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Військовозобов'язані та резервісти, які приписані до військової частини для проходження служби або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, зобов'язані з'явитися на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, зобов'язані з'явитися до частини у строки, визначені командирами частини;

військовозобов'язані, резервісти Служби безпеки та розвідувальних органів України зобов'язані з'явитися за викликом керівників;

Контрактники резерву служби цивільного захисту зобов'язані з'явитися за викликом керівників.

Як можуть покарати порушників таких правил

Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не з'явився до військкомату, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги;

Також якщо українець порушує один із перелічених пунктів, представник ТЦК може звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставки такого громадянина до військкомату.