Чи мають право ТЦК відмовлятися перевіряти електронний військовий квиток

Військово-обліковий документ у Резерв+. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні повноцінно запрацював електронний військовий квиток, який можна створити через додаток Резерв+ у вигляді спеціального QR-коду. При цьому документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог, який мають право перевіряти працівники ТЦК СП.

Про це свідчить Постанова Кабінету Міністрів України №559.

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Як свідчить текст постанови, тепер військовозобов'язані за потребою можуть пред'являти свій електронний квиток під час перевірок, тоді як відмова у прийнятті цього документу співробітниками ТЦК є неправомірною.

Зауважимо, що всі військово-облікові документи, включаючи електронні версії, мають право перевіряти працівники ТЦК, прикордонники та поліцейські. Якщо виникають ситуації, коли електронний військовий квиток відмовляються приймати, рекомендується повідомити про це в підтримку додатка Резерв+ через електронну пошту з детальним поясненням проблеми.

Також наголосимо, що інформацію про себе можна також оновити в ТЦК або ЦНАПах. А електронний військовий квиток є обов’язковим до розгляду усіма відповідними органами.