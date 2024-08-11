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Имеют ли право работники ТЦК отказываться проверять военный билет, сгенерированный в Резерв+

11 августа 2024 10:46
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Имеют ли право ТЦК отказываться проверять электронный военный билет
Военно-учетный документ в Резерв+. Иллюстративное фото: УНИАН
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

В Украине полноценно заработал электронный военный билет, который можно создать через приложение Резерв+ в виде специального QR-кода. При этом документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог, имеющий право проверять работники ТЦК СП.

Об этом свидетельствует Постановление Кабинета Министров Украины №559.

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Как свидетельствует текст постановления, теперь военнообязанные по необходимости могут предъявлять свой электронный билет во время проверок, тогда как отказ в принятии этого документа сотрудниками ТЦК является неправомерным.

Все военно-учетные документы, включая их электронные версии, имеют право проверять работники ТЦК, пограничники и полицейские. Если возникают ситуации, когда электронный военный билет отказываются принимать, рекомендуется сообщить об этом в поддержку приложения Резерв+ по электронной почте с подробным объяснением проблемы.

Также подчеркнем, что информацию о себе можно обновить в ТЦК или ЦНАПах. А электронный военный билет обязателен для рассмотрения всеми соответствующими органами.

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