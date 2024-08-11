У Міноборони заявили, что застосунок "Резерв +" стане онлайн-заміною ТЦК

Застосунок "Резерв+".Фото: Новини.LIVE

"Резерв+" може стати онлайн-заміною ТЦК. У додатку планують запустити функції онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок і направлень на проходження ВЛК.

Про це в суботу, 10 серпня, у коментарі УНН повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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За словами представниці Міноборони, частина послуг буде в додатку вже цієї осені, а інша частина — трохи згодом.

"Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Взагалі в нас ідея в тому, щоб зробити "Резерв+" онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через "Резерв+", — зазначила Черногоренко.

Поради щодо користування додатком "Резерв+"

Раніше адвокатка Дар'я Тарасова пояснила, як діяти, якщо в "Резерв+" немає даних про відстрочку, хоча відповідні документи військовозобов'язаному вже видали у ТЦК. Вона радить у такому разі або звертатися до ТЦК із проханням включити дані до реєстру, або скористатися допомогою адвоката.

Також нещодавно в Міністерстві оборони України попередили про фейкові застосунки-копії "Резерв+". Головною ознакою підробної програми є вебадреса, яка схожа на реальну, однак закінчується не на gov.ua, а на інші додаткові імена типу top, websate, org.