В Минобороны заявили, что приложение "Резерв+" станет онлайн-заменой ТЦК

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

"Резерв+" может стать онлайн-заменой ТЦК. В приложении планируют запустить функции онлайн-рекрутинга, оформление отсрочек и направлений на прохождение ВВК.

Об этом в субботу, 10 августа, в комментарии УНН сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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По словам представительницы Минобороны, часть услуг будет в приложении уже этой осенью, а другая часть — чуть позже.

Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВВК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том , чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через "Резерв+", — отметила Черногоренко.

Советы по использованию приложения "Резерв+"

Ранее адвокат Дарья Тарасова объяснила, как действовать, если в "Резерв+" нет данных об отсрочке, хотя соответствующие документы военнообязанному уже выдали в ТЦК. Она советует в таком случае либо обращаться в ТЦК с просьбой включить данные в реестр, либо воспользоваться помощью адвоката.

Также недавно в Министерстве обороны Украины предупредили о фейковых приложениях-копиях "Резерв+" . Главным признаком поддельной программы является веб-адрес, который похож на реальный, однако заканчивается не на gov.ua, а на другие дополнительные имена типа top, websate, org.