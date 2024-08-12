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Как ТЦК может наказать нарушителей правил мобилизации – юристы рассказали обо всех нюансах

12 августа 2024 04:15
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Военнообязанные должны выполнять перечень правил при мобилизации, так как за их невыполнение могут быть наказаны
Проверка документов у военнообязанного. Иллюстрационное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Украине идет мобилизация и не всегда граждане могут отследить или запомнить изменения, касающиеся учета данных, общения с ТЦК и СП или быть в курсе наказаний за нарушение мобилизационного процесса. Об основных обязанностях граждан и наказаниях за их невыполнение напоминает ОО "Юридическая сотня".

Издание "Фокус" 11 августа, в воскресенье опубликовало памятку, которую сделала благодаря консультации с юристами этого ОО.

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Что обязаны сделать граждане Украины во время мобилизации

  • Военнообязанный должен появляться по вызову в ТЦК согласно времени и адресу, указанному в повестке;
  • Вызванные по повестке украинцы должны проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе;
  • Если есть какая-то серьезная причина неявки в указанный срок, то не позднее чем за трое суток гражданин должен сообщить о причинах неявки, обратившись в ТЦК и СП. Или любым другим способом с последующим прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.
  • Военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинской части для прохождения службы или к другим подразделениям или формированию для выполнения обязанностей по должностям, обязаны явиться на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;
  • Резервисты, проходящие службу в военном резерве, обязаны явиться к части в сроки, определенные командирами части;
  • военнообязанные, резервисты Службы безопасности и разведывательных органов Украины обязаны явиться по вызову руководителей;
  • Контрактники резерва службы гражданской защиты обязаны явиться по вызову руководителей.

Как могут наказать нарушителей таких правил

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не явился в военкомат, ТЦК и СП обращается в суд о временном ограничении такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок для выполнения или отзыва такого требования;

Также если украинец нарушает один из перечисленных пунктов, представитель ТЦК может обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в военкомат.

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