Военнообязанные должны выполнять перечень правил при мобилизации, так как за их невыполнение могут быть наказаны

Как ТЦК может наказать нарушителей правил мобилизации – юристы рассказали обо всех нюансах
В Украине идет мобилизация и не всегда граждане могут отследить или запомнить изменения, касающиеся учета данных, общения с ТЦК и СП или быть в курсе наказаний за нарушение мобилизационного процесса. Об основных обязанностях граждан и наказаниях за их невыполнение напоминает ОО "Юридическая сотня".
Издание "Фокус" 11 августа, в воскресенье опубликовало памятку, которую сделала благодаря консультации с юристами этого ОО.
Что обязаны сделать граждане Украины во время мобилизации
- Военнообязанный должен появляться по вызову в ТЦК согласно времени и адресу, указанному в повестке;
- Вызванные по повестке украинцы должны проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе;
- Если есть какая-то серьезная причина неявки в указанный срок, то не позднее чем за трое суток гражданин должен сообщить о причинах неявки, обратившись в ТЦК и СП. Или любым другим способом с последующим прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.
- Военнообязанные и резервисты, которые приписаны к воинской части для прохождения службы или к другим подразделениям или формированию для выполнения обязанностей по должностям, обязаны явиться на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях;
- Резервисты, проходящие службу в военном резерве, обязаны явиться к части в сроки, определенные командирами части;
- военнообязанные, резервисты Службы безопасности и разведывательных органов Украины обязаны явиться по вызову руководителей;
- Контрактники резерва службы гражданской защиты обязаны явиться по вызову руководителей.
Как могут наказать нарушителей таких правил
Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не явился в военкомат, ТЦК и СП обращается в суд о временном ограничении такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок для выполнения или отзыва такого требования;
Также если украинец нарушает один из перечисленных пунктов, представитель ТЦК может обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в военкомат.
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