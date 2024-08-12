Штрафы от ТЦК — в чью пользу суды принимают решение

Работники ТЦК за работой. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК СП

Украинские суды рассмотрели минимум 34 дела по обжалованию украинцами штрафов от Территориальных центров комплектования с момента внедрения новых норм по нарушению правил военного учета. В большинстве из них суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Читайте также:

В чью пользу суды принимают решение

"Наибольшее количество отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в силу изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия, соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам. Так, в частности, произошло и в единственном сейчас деле в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медик по специальности. На момент, как истец получал медицинское образование, обязанности становиться на учет не было — поэтому суд отменил этот штраф", — отмечено на сайте.

Там добавляют, что в 20% случаев штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения.

"Например, обжаловали штраф за несостояние на военном учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о взятии на военный учет. В противном случае в суд обратился мужчина, прибывший в ТЦК для уточнения данных, а получил штраф. постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, из-за которых за это могли наказать — поэтому суд отменил штраф", — привели такие примеры.

Речь идет только о штрафах за нарушение правил военного учета по изменениям ст. 210 КУоАП, принятые в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч до 25 тысяч грн.

"С начала года в исполнительную службу в общей сложности было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК и СП", — добавили в "Опендатабот".