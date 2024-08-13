Чоловік відмовився від мобілізації, коли отримав повістку — яке покарання

Засідання суду. Ілюстративне фото: ngl.media

У Волинській області військовозобов'язаний чоловік написав відмову від мобілізації, отримавши повістку від працівників ТЦК СП. За скоєне суд призначив йому три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вердикті суду з Єдиного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

Як вказано у вердикті, військовозобов'язаний, будучи визнаним військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби, не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, особисто відмовився отримувати бойову повістку, зміст якої йому було оголошено.

Обвинувачений в судовому засіданні винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, і призначив йому три роки позбавлення волі.