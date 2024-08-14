Мобилизация в Украине – как правильно подать заявление на отсрочку в ТЦК

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: google.com

Обязанность "лично сообщить" ТЦК об отсрочке не означает "лично прибыть" в военкомат. Суд объяснил, считается ли личной подачей заявления об отсрочке отправка его по почте.

Это объясняет Тернопольский окружной административный суд, передает "Судебно-юридическая газета".

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Детали дела

Военнообязанный просил признать противоправным бездействие ТЦК по непринятию решения относительно его заявления о предоставлении отсрочки, поданного 29 февраля 2024 года, а также обязать его рассмотреть.

Мужчина обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки на том основании, что он осуществляет постоянный уход за своим родным дядей, который является лицом с инвалидностью I группы. Других трудоспособных лиц, которые могли бы осуществлять уход за ним, нет. К заявлению добавил необходимые документы, подтверждающие эти обстоятельства, и направил обращение по почте.

Однако в ТЦК отказались принимать документы и потребовали, что мужчина принес их лично. В ТЦК ссылались на пункт 8 Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, где указано, что заявитель обязан лично предоставлять документы, подтверждающие право на отсрочку. Также в военкомате уверяли, что поданное заявление не соответствует определенному образцу, поскольку должно заполняться собственноручно заявителем.

Решение суда

Как отметил суд, положения ч. 11 статьи 38 Закона №2232-ХІІ определяют обязанность, в частности военнообязанных, лично сообщить в случае изменений семейного положения, состояния здоровья, адреса, места жительства или пребывания, образования, места работы, должности органы, в которых они стоят на военном учете.

Тождественные нормы содержатся и в Порядке №1487, в том числе в Правилах военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (приложение 2 к Порядку).

Вместе с тем эти документы не предусматривают обязанности личного посещения лицом ТЦК для подачи заявления и документов на отсрочку. Обязанность "лично сообщить" не означает "лично прибыть", отметили в суде.

"Учитывая приведенное, суд приходит к выводу, что истец, отправив лично по почтовой связи заявление и документы для решения вопроса о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации придерживался процедуры личной их подачи (направления)", — говорится в сообщении.

Поэтому ТЦК обязали принять эти документы и, наконец, решить, имеет ли лицо право на отсрочку.