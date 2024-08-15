Почему в Луцкий ТЦК не пускают адвокатов и есть ли там привилегированные очереди — в военкомате объяснили

Работники военкомата. Фото: Волынский областной ТЦК и СП

Мобилизация и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) являются регламентированными процедурами, адвокаты не должны вмешиваться в эти процессы. А информация о привилегированных очередях в военкомате не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в четверг, 15 августа.

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В ТЦК отреагировали на сюжет луцкого телеканала "Аверс", который сообщил о привилегированном пропуске военнообязанных в кабинеты военкомата и запрете на вход для адвокатов.

Что касается недопуска правозащитников к военнообязанным, то в Территориальном центре объясняют, что мобилизация и прохождение ВВК являются регламентированными процедурами.

"Эти процедуры направлены на обеспечение безопасности и эффективности комплектования Вооруженных сил Украины, учитывая как права военнообязанных, так и потребности обороны государства", — говорится в сообщении.

В военкомате отмечают, что адвокаты не должны вмешиваться в эти процессы, поскольку процедуры мобилизации и медицинского осмотра требуют соответствующих знаний и навыков, которыми владеют уполномоченные должностные лица и медицинские специалисты.

Также одной из причин недопуска правозащитников называют возможное вмешательство в объективность и независимость процесса мобилизации и медицинского осмотра.

Привилегированный пропуск

Что касается информации о так называемых привилегированных пропусках, то в ТЦК говорят, что журналисты показали "искаженную ситуацию".

"Обвинения в проведении кого-то вне очереди нашими военнослужащими абсолютно безосновательны и не подтверждаются никакими фактами", — говорится в заявлении военкомата.

Там добавляют, что существует несколько очередей, а очередность обслуживания может варьироваться.

"Если лицо пришло, чтобы изготовить документы — это одна очередь. Если же гражданин получил повестку — это другая очередь. Если же человек пришел подать или забрать документы по отсрочке, то это еще две дополнительные очереди", — подытожили в ТЦК.