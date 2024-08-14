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Мріють про заборону телефонів і не пускають адвокатів — що відбувається у Луцькому ТЦК

14 серпня 2024 17:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — у Луцький ТЦК перестали пускати адвокатів
Працівник Луцького ТЦК. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Луцьку в Територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) декого пропускають у кабінети без черги, а дехто має чекати у чергах. Крім того, у військкомат не пропускають адвокатів військовозобов'язаних, оскільки мають усне розпорядження "зверху".

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Аверс".

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ЗМІ повідомляють, що у військкомат не пропускають дружин військовозобов'язаних та адвокатів.

"Це негласні розпорядження. Ми розуміємо, чому вони відбуваються у нас в країні щодо адвокатів. Все просто, адвокат не дасть порушити закон, тому що ми дали присягу захищати закон і діяти в межах закону. Представникам ТЦК адвокат заважає в роботі", — пояснює правозахисниця Катерина, яку не пустили разом із військовозобов'язаним у Центр комплектування.

Вона зазначила, що ще два місяці тому адвокатів пускали у ТЦК.

"Навіть, якщо люди і затримувались, я заходила в казарми до них. Ми там підписували договір, я там їх консультувала, здійснювала супровід", — додає адвокат.

Після дзвінків на "102" до чоловіка з адвокатом все ж таки спустився співробітник ТЦК.

Журналісти також зафіксували, як один із працівників Центру комплектування ділиться своїми мріями про те, аби українцям заборонили брати телефони у державні установи.

Крім того, у військкоматі без черги і з супроводом пропускають одних, коли інші мають чекати у коридорах

"Немов поводирі. Оце, певно, і є та сама соціальна підтримка", — зазначають журналісти.

Також журналісти запитали працівників ТЦК про військовий досвід волинського воєнкома Романа Немашкало. У відповідь — тиша.

Відомо, що він родом із Луганщини і має брата Сергія.
Саме на брата на сайті "Миротворець" є досьє

"Немашкало Сергій Миколайович брав участь в боях на Алчевському напрямку в складі терористичної добровольчої бригади імені Денікіна. А ще, разом з бойовиками захоплював Луганську ОДА", — йдеться на ''Миротворці''.

Сергій Немашкало
Інформація про Сергія Немашкала на ''Миротворці''

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