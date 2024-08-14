Мобилизация в Украине - в Луцкий ТЦК перестали пускать адвокатов

Мечтают о запрете телефонов и не пускают адвокатов — что происходит в Луцком ТЦК
В Луцке в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) некоторых пропускают в кабинеты без очереди, а некоторые должны ждать в очередях. Кроме того, в военкомат не пропускают адвокатов военнообязанных, поскольку имеют устное распоряжение "сверху".
Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".
Что происходит в Луцком ТЦК
СМИ сообщают, что в военкомат не пропускают жен военнообязанных и адвокатов.
"Это негласные распоряжения. Мы понимаем, почему это происходит у нас в стране в отношении адвокатов. Все просто, адвокат не даст нарушить закон, потому что мы дали присягу защищать закон и действовать в рамках закона. Представителям ТЦК адвокат мешает в работе", — объясняет правозащитница Екатерина, которую не пустили вместе с военнообязанным Центр комплектования.
Она отметила, что еще два месяца назад адвокатов пускали в ТЦК.
"Даже если люди и задерживались, я заходила в казармы к ним. Мы там подписывали договор, я там их консультировала, осуществляла сопровождение", — добавляет адвокат.
После звонков на "102" к мужчине с адвокатом все же спустился сотрудник ТЦК.
Журналисты также зафиксировали, как один из работников Центра комплектования делится своими мечтами, чтобы украинцам запретили брать телефоны в государственные учреждения.
Кроме того, в военкомате без очереди и с сопровождением пропускают одних, когда другие должны ждать в коридорах.
"Словно поводыри. Это, вероятно, и есть та социальная поддержка", — отмечают журналисты.
Также журналисты спросили работников ТЦК о военном опыте волынского военкома Романа Немашкало. В ответ — тишина.
Известно, что он родом из Луганской области и имеет брата Сергея.
Именно на брата на сайте "Миротворец" есть досье.
"Немашкало Сергей Николаевич участвовал в боях на Алчевском направлении в составе террористической добровольческой бригады имени Деникина. А еще, вместе с боевиками захватывал Луганскую ОГА", — говорится на ''Миротворце''.
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