Мобилизация в Украине - в Луцкий ТЦК перестали пускать адвокатов

Работник Луцкого ТЦК. Фото: скриншот

В Луцке в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) некоторых пропускают в кабинеты без очереди, а некоторые должны ждать в очередях. Кроме того, в военкомат не пропускают адвокатов военнообязанных, поскольку имеют устное распоряжение "сверху".

Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".

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СМИ сообщают, что в военкомат не пропускают жен военнообязанных и адвокатов.

"Это негласные распоряжения. Мы понимаем, почему это происходит у нас в стране в отношении адвокатов. Все просто, адвокат не даст нарушить закон, потому что мы дали присягу защищать закон и действовать в рамках закона. Представителям ТЦК адвокат мешает в работе", — объясняет правозащитница Екатерина, которую не пустили вместе с военнообязанным Центр комплектования.

Она отметила, что еще два месяца назад адвокатов пускали в ТЦК.

"Даже если люди и задерживались, я заходила в казармы к ним. Мы там подписывали договор, я там их консультировала, осуществляла сопровождение", — добавляет адвокат.

После звонков на "102" к мужчине с адвокатом все же спустился сотрудник ТЦК.

Журналисты также зафиксировали, как один из работников Центра комплектования делится своими мечтами, чтобы украинцам запретили брать телефоны в государственные учреждения.

Кроме того, в военкомате без очереди и с сопровождением пропускают одних, когда другие должны ждать в коридорах.

"Словно поводыри. Это, вероятно, и есть та социальная поддержка", — отмечают журналисты.

Также журналисты спросили работников ТЦК о военном опыте волынского военкома Романа Немашкало. В ответ — тишина.

Известно, что он родом из Луганской области и имеет брата Сергея.

Именно на брата на сайте "Миротворец" есть досье.

"Немашкало Сергей Николаевич участвовал в боях на Алчевском направлении в составе террористической добровольческой бригады имени Деникина. А еще, вместе с боевиками захватывал Луганскую ОГА", — говорится на ''Миротворце''.