Необновление данных в ТЦК — мужчин за границей ждут ограничения в водительских правах

Водитель за границей. Фото: blog.gwccnet.com

Украинских военнообязанных мужчин за границей, не обновивших военно-учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ожидает неприятный сюрприз в виде ограничений в водительских правах.

Об этом говорится в соответствующем правительственном постановлении.

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С 13 августа мужчины, не исключенные из военного учета или не обновившие данные, не могут:

оформлять водительское удостоверение;

осуществлять обмен водительского удостоверения;

регистрировать, перерегистрировать транспорт;

снять с учета транспорт;

получить по почте водительские права.

Отметим, речь идет об украинских мужчинах 18-60 лет. Обновить данные (актуальный адрес проживания, электронную почту и телефон) можно в приложении "Резерв+".