Необновление данных в ТЦК — мужчин за границей ждут ограничения в водительских правах

Украинцев за границей ждут ограничения в водительских правах из-за необновленных данных
14 августа 2024 16:12
Водитель за границей. Фото: blog.gwccnet.com
Украинских военнообязанных мужчин за границей, не обновивших военно-учетные данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ожидает неприятный сюрприз в виде ограничений в водительских правах.
Об этом говорится в соответствующем правительственном постановлении.
Читайте также:
Ограничение в водительских правах для украинцев за границей
С 13 августа мужчины, не исключенные из военного учета или не обновившие данные, не могут:
- оформлять водительское удостоверение;
- осуществлять обмен водительского удостоверения;
- регистрировать, перерегистрировать транспорт;
- снять с учета транспорт;
- получить по почте водительские права.
Отметим, речь идет об украинских мужчинах 18-60 лет. Обновить данные (актуальный адрес проживания, электронную почту и телефон) можно в приложении "Резерв+".
украинцы военный призыв военный учет мобилизация заграница ТЦК и СП военнообязанные уклонисты мужчины
Читайте Новини.LIVE!