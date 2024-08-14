Неоновлення даних у ТЦК — чоловіків за кордоном чекають обмеження у водійських правах

Водій за кордоном. Фото: blog.gwccnet.com

Українських військовозобов'язаних чоловіків за кордоном, які не оновили військово-облікові дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), чекає неприємний сюрприз у вигляді обмежень у водійських правах.

Про це йдеться у відповідній урядовій постанові.

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З 13 серпня чоловіки, які не виключені з військового обліку чи не оновили дані, не можуть:

оформлювати посвідчення водія;

здійснювати обмін водійського посвідчення;

реєструвати, перереєструвати транспорт;

зняти з обліку транспорт;

отримати поштою водійські права.

Зазначимо, йдеться про українських чоловіків 18-60 років. Оновити дані (актуальну адресу проживання, е-пошту та телефон) можна в застосунку "Резерв+".