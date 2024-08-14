Неоновлення даних у ТЦК — чоловіків за кордоном чекають обмеження у водійських правах

Українців за кордоном чекають обмеження у водійських правах через неоновлені дані
14 серпня 2024 16:12
Водій за кордоном. Фото: blog.gwccnet.com
Українських військовозобов'язаних чоловіків за кордоном, які не оновили військово-облікові дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), чекає неприємний сюрприз у вигляді обмежень у водійських правах.
Про це йдеться у відповідній урядовій постанові.
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З 13 серпня чоловіки, які не виключені з військового обліку чи не оновили дані, не можуть:
- оформлювати посвідчення водія;
- здійснювати обмін водійського посвідчення;
- реєструвати, перереєструвати транспорт;
- зняти з обліку транспорт;
- отримати поштою водійські права.
Зазначимо, йдеться про українських чоловіків 18-60 років. Оновити дані (актуальну адресу проживання, е-пошту та телефон) можна в застосунку "Резерв+".
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