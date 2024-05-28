У військкоматі прокоментували втечу чоловіка з авто ТЦК у Дніпрі
Мережею шириться відео, на якому чоловік у Дніпрі вилазить через вікно з автівки ТЦК, виймає свій велосипед з багажника і тікає. Представники військового комісаріату прокоментували подію.
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК у Facebook у вівторок, 28 травня.
Чоловік втік з авто ТЦК
За даними ТЦК, військові виявили, що чоловік не оновив військово-облікові дані, тому йому запропонували поїхати до військкомату для оновлення інформації. Там також могли нарахувати йому адміністративний штраф за невиконання закону про військовий облік.
"Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто – без пояснень причин такої реакції", — розповіли у військкоматі.
Також у військкоматі підкреслили, що до чоловіка не застосовували ніякого психологічного або фізичного впливу.
"Щодо громадянина, який таким екзотичним способом призупинив своє спілкування з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вживаються всі необхідні заходи для його належного оповіщення відповідно вимог чинного законодавства", — заявили в обласному ТЦК.
Нагадаємо, Сколівський райсуд Львівської області оштрафував на 136 гривень розшукуваного ТЦК Ростислава Лазора, який не виконував вимоги поліцейських.
Раніше ми писали, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК, деякі з них — вже на військових навчаннях.
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