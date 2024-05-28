У військкоматі прокоментували втечу чоловіка з авто ТЦК у Дніпрі

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК і СП

Мережею шириться відео, на якому чоловік у Дніпрі вилазить через вікно з автівки ТЦК, виймає свій велосипед з багажника і тікає. Представники військового комісаріату прокоментували подію.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК у Facebook у вівторок, 28 травня.

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За даними ТЦК, військові виявили, що чоловік не оновив військово-облікові дані, тому йому запропонували поїхати до військкомату для оновлення інформації. Там також могли нарахувати йому адміністративний штраф за невиконання закону про військовий облік.

"Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто – без пояснень причин такої реакції", — розповіли у військкоматі.

Також у військкоматі підкреслили, що до чоловіка не застосовували ніякого психологічного або фізичного впливу.

"Щодо громадянина, який таким екзотичним способом призупинив своє спілкування з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вживаються всі необхідні заходи для його належного оповіщення відповідно вимог чинного законодавства", — заявили в обласному ТЦК.

Скриншот допису Дніпропетровського обласного ТЦК

Нагадаємо, Сколівський райсуд Львівської області оштрафував на 136 гривень розшукуваного ТЦК Ростислава Лазора, який не виконував вимоги поліцейських.

Раніше ми писали, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК, деякі з них — вже на військових навчаннях.