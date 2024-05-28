В военкомате прокомментировали побег мужчины из авто ТЦК в Днепре

Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП

По сети ширится видео, на котором мужчина в Днепре вылезает через окно из автомобиля ТЦК, вынимает свой велосипед из багажника и убегает. Представители военного комиссариата прокомментировали произошедшее.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК в Facebook во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Мужчина скрылся с авто ТЦК

По данным ТЦК, военные обнаружили, что мужчина не обновил военно-учетные данные, поэтому ему предложили поехать в военкомат для обновления информации. Там могли начислить ему административный штраф за невыполнение закона о военном учете.

"После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему оставить авто – без объяснений причин такой реакции", — рассказали в военкомате.

Также в военкомате подчеркнули, что к мужчине не применяли никакого психологического или физического воздействия.

"О гражданине, который таким экзотическим способом приостановил свое общение с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, принимаются все необходимые меры для его надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства", — заявили в областном ТЦК.

Скриншот сообщения Днепропетровского областного ТЦК

Напомним, Сколевский райсуд Львовской области оштрафовал на 136 гривен разыскиваемого ТЦК Ростислава Лазора, не выполнявшего требования полицейских.

Ранее мы писали, что Черниговский областной музыкально драматический театр приостанавливает работу через мобилизацию. Почти всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК, некоторые из них уже на военных учениях.