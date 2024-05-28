Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В военкомате прокомментировали побег мужчины из авто ТЦК в Днепре arrow

В военкомате прокомментировали побег мужчины из авто ТЦК в Днепре

28 мая 2024 22:28
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В военкомате прокомментировали побег мужчины из авто ТЦК в Днепре
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

По сети ширится видео, на котором мужчина в Днепре вылезает через окно из автомобиля ТЦК, вынимает свой велосипед из багажника и убегает. Представители военного комиссариата прокомментировали произошедшее.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК в Facebook во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Мужчина скрылся с авто ТЦК

По данным ТЦК, военные обнаружили, что мужчина не обновил военно-учетные данные, поэтому ему предложили поехать в военкомат для обновления информации. Там могли начислить ему административный штраф за невыполнение закона о военном учете.

"После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему оставить авто – без объяснений причин такой реакции", — рассказали в военкомате.

Также в военкомате подчеркнули, что к мужчине не применяли никакого психологического или физического воздействия.

"О гражданине, который таким экзотическим способом приостановил свое общение с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, принимаются все необходимые меры для его надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства", — заявили в областном ТЦК.

Скриншот сообщения Днепропетровского областного ТЦК
Скриншот сообщения Днепропетровского областного ТЦК

Напомним, Сколевский райсуд Львовской области оштрафовал на 136 гривен разыскиваемого ТЦК Ростислава Лазора, не выполнявшего требования полицейских.

Ранее мы писали, что Черниговский областной музыкально драматический театр приостанавливает работу через мобилизацию. Почти всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК, некоторые из них уже на военных учениях.

Днепр
Украина
военкомат
побег
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе