Негативне ставлення до працівників ТЦК та учасники бойових дій у структурі — у Міноборони прокоментували

Працівники ТЦК та СП і перехожі. Ілюстративне фото: dailylviv.com

Коли військові поверталися пораненими з фронту, то їм дякували, але коли вони пішли працювати згодом у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, то їх стали ненавидіти. Більшість із працівників ТЦК сьогодні — це колишні бійці бойових підрозділів.

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив в інтерв’ю Radio NV у четвер, 13 червня.

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Речник заявив, що більша половина українського суспільства сьогодні дуже негативно ставиться до працівників ТЦК та СП. Але більшість із них є фронтовиками та військовими, котрі брали активну участь у бойових діях, отримали поранення чи травми та перейшли працювати в тил.

Він зазначив, що Міністерство оборони не толерує жодного випадку перевищення повноважень працівника ТЦК та СП. За його словами, зараз понад 100 скарг надійшло до міністерства по конкретних випадках, зокрема, що людей забирають в "бусік", перевищують повноваження. Речник Міноборони зазначає, що по кожному випадку відбувається з’ясування ситуації, ведеться розслідування.

Лазуткін підкреслив, що негативне ставлення до працівників ТЦК часто підживлюється інформацією із різних Telegram-каналів, які висвітлюють в основному конфлікти та негативні сторони у роботі військкомів.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки планує передати деякі функції працівників Територіального центру комплектування цивільним органам. Така ідея з'явилась через постійні скандали із воєнккомами.

Раніше в Одесі трапився конфлікт між медиками "швидкої" та працівниками ТЦК. Останні затримали лікарів, а згодом між ними трапилась бійка.