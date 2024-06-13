Негативное отношение к работникам ТЦК и участники боевых действий в структуре — в Минобороны прокомментировали

Работники ТЦК и СП и прохожие. Иллюстративное фото: dailylviv.com

Когда военные возвращались ранеными с фронта, им благодарили, но когда они пошли работать со временем в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, то их стали ненавидеть. Большинство из работников ТЦК сегодня – это бывшие бойцы боевых подразделений.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил в интервью Radio NV в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Работа участников боевых действий в ТЦК

Спикер заявил, что большая половина украинского общества сегодня очень негативно относится к работникам ТЦК и СП. Но большинство из них являются фронтовиками и военными, которые активно участвовали в боевых действиях, получили ранения или травмы и перешли работать в тыл.

Он отметил, что Министерство обороны не терпит никакого случая превышения полномочий работника ТЦК и СП. По его словам, сейчас более 100 жалоб поступило в министерство по конкретным случаям, в частности, что людей забирают в "бусик", превышают полномочия. Представитель Минобороны отмечает, что по каждому случаю происходит выяснение ситуации, ведется расследование.

Лазуткин подчеркнул, что негативное отношение к работникам ТЦК часто подпитывается информацией из разных Telegram-каналов, освещающих в основном конфликты и негативные стороны в работе военных.

Напомним, Комитет Верховной Рады по национальной безопасности планирует передать некоторые функции работников Территориального центра комплектования гражданским органам. Такая идея появилась из-за постоянных скандалов с военкомами.

Ранее в Одессе случился конфликт между медиками "скорой" и работниками ТЦК. Последние задержали врачей, а впоследствии между ними произошла потасовка.