Скандали з ТЦК — військкомати можуть втратити частину повноважень

Працівники ТЦК. Фото: facebook com OOTCKSP

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки планує передати деякі функції працівників Територіального центру комплектування цивільним органам. Така ідея з'явилась через постійні скандали із воєнккомами.

Про це заявив заступник голови цього комітету, нардеп Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону 12 червня.

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Передача повноважень ТЦК цивільним органам

Чернєв згадав про бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК, що стався 11 червня в Одесі. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив", — зазначив Чернєв.

Також він заявив, що у профільному комітеті Ради зараз працюють над тим, щоб у майбутньому не повторились такі ситуації.

"І один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це — один із варіантів", — сказав Чернєв.

Нагадаємо, 11 червня в Одесі медиків силоміць утримували у ТЦК, поки під вікнами будівлі не утворився мітинг на їхню підтримку. За час конфлікту сталося кілька бійок між медиками та військовими.

На Вінниччині працівники Територіального центру комплектації разом та соціальної підтримки із поліцецськими прийшли до відпочивальників у одному із кемпінгів. Відео візиту військкомів свідки виклали в мережу.

Раніше на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Кривого Рогу Дніпропетровської області помер військовозобов'язаний.