Працівники ТЦК прийшли до туристів на Вінниччині під час їх відпочинку

Працівники ТЦК та СП. Фото: Скриншот з відео

На Вінниччині працівники Територіального центру комплектації разом та соціальної підтримки із поліцецськими прийшли до відпочивальників у одному із кемпінгів. Відео візиту військкоомів свідки виклали в мережу.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 12 червня.

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Візит працівників ТЦК до відпочивальників

На Вінниччині працівники ТЦК підійшли до відпочивальників, які проводили час у кемпінговій зоні. У складі комісії були не лише військкоми, але і працівники правоохоронних органів.

Наразі невідомо, чи вручили повістку відпочиваючим і чи були серед них військовозобов'язані.

Відео в мережу виклали випадкові відпочивальники, які перебували неподалік.

Нагадаємо, в Україні протягом 60 днів, починаючи від 18 травня, всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані в ТЦК.

Раніше у Львівській області чоловіка ув'язнили за відмову від мобілізації після отримання бойової повістки. Він свою провину визнав.