Працівники ТЦК прийшли до туристів на Вінниччині під час їх відпочинку

На Вінниччині працівники ТЦК навідались до туристів під час відпочинку
На Вінниччині працівники Територіального центру комплектації разом та соціальної підтримки із поліцецськими прийшли до відпочивальників у одному із кемпінгів. Відео візиту військкоомів свідки виклали в мережу.
Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 12 червня.
Візит працівників ТЦК до відпочивальників
На Вінниччині працівники ТЦК підійшли до відпочивальників, які проводили час у кемпінговій зоні. У складі комісії були не лише військкоми, але і працівники правоохоронних органів.
Наразі невідомо, чи вручили повістку відпочиваючим і чи були серед них військовозобов'язані.
Відео в мережу виклали випадкові відпочивальники, які перебували неподалік.
Нагадаємо, в Україні протягом 60 днів, починаючи від 18 травня, всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані в ТЦК.
Раніше у Львівській області чоловіка ув'язнили за відмову від мобілізації після отримання бойової повістки. Він свою провину визнав.
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