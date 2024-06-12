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На Вінниччині працівники ТЦК навідались до туристів під час відпочинку

12 червня 2024 12:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Працівники ТЦК прийшли до туристів на Вінниччині під час їх відпочинку
Працівники ТЦК та СП. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Вінниччині працівники Територіального центру комплектації разом та соціальної підтримки із поліцецськими прийшли до відпочивальників у одному із кемпінгів. Відео візиту військкоомів свідки виклали в мережу. 

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 12 червня.

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Візит працівників ТЦК до відпочивальників

На Вінниччині працівники ТЦК підійшли до відпочивальників, які проводили час у кемпінговій зоні. У складі комісії були не лише військкоми, але і працівники правоохоронних органів.

Наразі невідомо, чи вручили повістку відпочиваючим і чи були серед них військовозобов'язані.  

Відео в мережу виклали випадкові відпочивальники, які перебували неподалік.

Нагадаємо, в Україні протягом 60 днів, починаючи від 18 травня, всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані в ТЦК

Раніше у Львівській області чоловіка ув'язнили за відмову від мобілізації після отримання бойової повістки. Він свою провину визнав.

Україна
ТЦК та СП
поліція
відпочинок
мобілізація
війна в Україні
Вінницька область

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