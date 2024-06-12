Работники ТЦК пришли к туристам в Винницкой области во время их отдыха

Сотрудники ТЦК и СП. Фото: Скриншот с видео

В Винницкой области работники Территориального центра комплектации и социальной поддержки вместе с полицейскими пришли к отдыхающим в одном из кемпингов. Видео визита военкомов свидетели выложили в сеть.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 12 июня.

Читайте также:

Визит работников ТЦК к отдыхавшим

В Винницкой области работники ТЦК подошли к отдыхающим, которые проводили время в кемпинговой зоне. В составе комиссии были не только военные, но и работники правоохранительных органов.

Пока неизвестно, вручили ли повестку отдыхающим и были ли среди них военнообязанные.

Видео в сеть выложили находившиеся неподалеку случайные отдыхающие.

Напомним, в Украине в течение 60 дней, начиная с 18 мая, всем военнообязанным необходимо обновить свои данные в ТЦК.

Ранее во Львовской области мужчину заключили в тюрьму за отказ от мобилизации после получения боевой повестки. Он свою вину признал.