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В Винницкой области работники ТЦК посетили туристов во время отдыха

12 июня 2024 12:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Работники ТЦК пришли к туристам в Винницкой области во время их отдыха
Сотрудники ТЦК и СП. Фото: Скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Винницкой области работники Территориального центра комплектации и социальной поддержки вместе с полицейскими пришли к отдыхающим в одном из кемпингов. Видео визита военкомов свидетели выложили в сеть.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 12 июня.

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Визит работников ТЦК к отдыхавшим

В Винницкой области работники ТЦК подошли к отдыхающим, которые проводили время в кемпинговой зоне. В составе комиссии были не только военные, но и работники правоохранительных органов.

Пока неизвестно, вручили ли повестку отдыхающим и были ли среди них военнообязанные.

Видео в сеть выложили находившиеся неподалеку случайные отдыхающие.

Напомним, в Украине в течение 60 дней, начиная с 18 мая, всем военнообязанным необходимо обновить свои данные в ТЦК.

Ранее во Львовской области мужчину заключили в тюрьму за отказ от мобилизации после получения боевой повестки. Он свою вину признал.

Украина
ТЦК и СП
полиция
отдых
мобилизация
война в Украине
Винницкая область

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