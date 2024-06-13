Скандалы с ТЦК — военкоматы могут лишиться части полномочий

Работники ТЦК. Фото: facebook com OOTCKSP

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности планирует передать некоторые функции работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданским органам. Такая идея появилась из-за постоянных скандалов с военкомами.

Об этом заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев в эфире национального телемарафона 12 июня.

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Передача полномочий ТЦК гражданским органам

Чернев вспомнил о потасовке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, произошедшей 11 июня в Одессе. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами - я такого еще не видел", — отметил Чернев.

Также он заявил, что в профильном комитете Рады сейчас работают над тем, чтобы в будущем не повторились подобные ситуации.

"И один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это — один из вариантов", — сказал Чернев.

Напомним, 11 июня в Одессе медиков силой удерживали в ТЦК, пока под окнами здания не образовался митинг в их поддержку. За время конфликта произошло несколько драк между медиками и военными.

В Винницкой области работники Территориального центра комплектации вместе и социальной поддержки с полицейскими пришли к отдыхающим в одном из кемпингов. Видео визита военнослужащих свидетели выложили в сеть.

Ранее на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки Кривого Рога Днепропетровской области умер военнообязанный.