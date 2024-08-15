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У Львові чоловік ухилився від призову, бо хотів бути танкістом — що вирішив суд

15 серпня 2024 16:15
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
У Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації
Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Полтава
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. На суді чоловік провину визнав і розкаявся.

Про це йдеться у вироку Франківського районного суду м. Львова, пише TSN.ua.

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Деталі справи

За даними суду, чоловіка в листопаді 2022 року визнали придатним до мобілізації. На початку грудня 2022-го він отримав повістку для відправлення до військової частини, проте ухилився від призову.

На суді житель Львова провину визнав і розкаявся. Чоловік також пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо "його хотіли відправити в піхоту, а не в той рід військ, за яким він проходив військову кафедру. 1992 року він закінчив військову кафедру і йому було присвоєно звання офіцера запасу та ВОС — командир БМТ, танкіст. Натомість йому пояснили, що його відправляють до Горлівки командиром мотострілкового взводу. Інших направляли на підготовку, а його одразу до військової частини".

Рішення суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Львова винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

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