У Львові до трьох років тюрми засудили чоловіка, який ухилився від служби

Судове засідання. Фото ілюстративне: nikcenter.org

У Львові чоловік, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до проходження служби, отримав повістку, але у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не з'явився. Суд призначив обвинуваченому в ухиленні від служби три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений був запрошений для проходження військово-лікарської комісії та визнаний придатним до військової служби у Збройних Силах України. Чоловік отримав під розпис повістку, проте до ТЦК не з'явився, тобто "без поважних причин відмовився від проходження військової служби".

Також суд встановив, що обвинувачений має непогашену судимість за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України.

Рішення суду

У суді обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю.

Враховуючи обставини справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.