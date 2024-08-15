Во Львове к трем годам тюрьмы приговорили мужчину, который уклонился от службы

Судебное заседание. Фото иллюстративное: nikcenter.org

Во Львове мужчина, которого военно-врачебная комиссия признала годным к прохождению службы, получил повестку, но в территориальный центр комплектования и социальной поддержки не явился. Суд назначил обвиняемому в уклонении от службы три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый был приглашен для прохождения военно-врачебной комиссии и признан годным к военной службе в Вооруженных силах Украины. Мужчина получил под роспись повестку, однако в ТЦК не явился, то есть "без уважительных причин отказался от прохождения военной службы".

Также суд установил, что обвиняемый имеет непогашенную судимость по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" Уголовного кодекса Украины.

Решение суда

В суде обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью.

Учитывая обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком три года.