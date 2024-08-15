Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации

Во Львове мужчина уклонился от призыва, потому что хотел быть танкистом — что решил суд
Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Об этом говорится в приговоре Франковского районного суда Львова, пишет TSN.ua.
Детали дела
По данным суда, мужчину в ноябре 2022 года сочли годным к мобилизации. В начале декабря 2022 года он получил повестку для отправки в воинскую часть, однако уклонился от призыва.
На суде житель Львова вину признал и раскаялся. Мужчина также объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что "его хотели отправить в пехоту, а не в род войск, по которому он проходил военную кафедру. В 1992 году он закончил военную кафедру и ему было присвоено звание офицера запаса и ВОС — командир БМТ, танкист. Однако ему объяснили, что его отправляют в Горловку командиром мотострелкового взвода. Других направляли на подготовку, а его сразу в военную часть".
Решение суда
Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львова виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
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