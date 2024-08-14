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На Волыни мужчину наказали за уклонение от мобилизации и он обжаловал решение — что решил суд

14 августа 2024 22:48
Василий Горенко - Редактор
На Волыни уклониста освободили от ответственности, потому что он пошел служить
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Апелляционный суд Винницы
Василий Горенко - Редактор

В Волынском апелляционном суде рассматривали дело мужчины, которого ранее первая инстанция признала виновным в уклонении от мобилизации и отправила за решетку на три года. Обвиняемый отказался получать повестку из-за ухода за больной тещей.

Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

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Обвиняемый еще летом прошлого года отказался получать повестку и впоследствии не явился в пункт сбора. Уже в суде мужчина объяснял: ухаживает за больной тещей и не может ее оставить.

Подсудимый полностью отрицал вину, ведь считал, что у него достаточно оснований для отсрочки от службы. Несмотря на объяснения, Любешевский районный суд отправил волынянина в тюрьму на три года.

С приговором мужчина не согласился и ушел в апелляцию. Его защитник подал соответствующую жалобу, в которой просил суд о более снисходительном наказании.

"В поданной апелляционной жалобе защитник просит освободить от отбывания наказания с применением статьи 75 УК Украины", — зачитал судья.

Уже во время заседания адвокат ходатайствовал о полном освобождении подсудимого от криминала, потому что в мае мужчину призвали на службу в Вооруженных силах и отправили в воинскую часть. Прокурор тоже не возражал, поскольку мужчина служит своей стране.

В итоге апелляционный суд отменил трехлетнее заключение и освободил нынешнего военного от уголовной ответственности.

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