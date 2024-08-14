На Волині ухилянта звільнили від відповідальності, бо він пішов служити

Судове засідання. Ілюстративне фото: Апеляційний суд Вінниці

У Волинському апеляційному суді розглядали справу чоловіка, якого раніше перша інстанція визнала винним в ухиленні від мобілізації і відправила за ґрати на три роки. Обвинувачений відмовився отримувати повістку через те, що доглядає за хворою тещею.

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс".

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Деталі справи

Обвинувачений ще торік влітку відмовився отримувати повістку та згодом не з’явився до пункту збору. Уже в суді чоловік пояснював: доглядає за хворою тещею і не має змоги її залишити.

Підсудний повністю заперечив вину, адже вважав, що має достатньо підстав для відстрочки від служби. Не дивлячись на пояснення, Любешівський районний суд відправив волинянина до в’язниці на три роки.



З вироком чоловік не погодився та пішов в апеляцію. Його захисник подав відповідну скаргу, у якій просив суд про більш поблажливе покарання.



"У поданій апеляційній скарзі захисник просить звільнити від відбування покарання із застосуванням статті 75 КК України", — зачитав суддя.

Уже під час самого засідання адвокат клопотав про повне звільнення підсудного від криміналу, бо в травні чоловіка призвали на службу в Збройних силах і відправили у військову частину. Прокурор теж не заперечував, оскільки чоловік служить своїй країні.

У підсумку апеляційний суд скасував трирічне ув’язнення і звільнив нинішнього військового від кримінального відповідальності.